وضع العراق وتصدير نفط الإقليم على طاولة مسرور بارزاني ووفد أمريكي

شفق نيوز/ بحث مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة، مع وفد أمريكي برئاسة عضو الكونغرس سيث مولتون التطورات في العراق والشرق الاوسط.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "خلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان تيف بيتنر، تبادلنا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وبحثنا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وأشار عضو الكونغرس مولتون إلى أن إقليم كوردستان يعد صديقاً وحليفاً موثوقاً للولايات المتحدة في المنطقة، وشدد على أهمية دعم البيشمركة وحماية أمن إقليم كوردستان.

وأعرب بارزاني عن شكر حكومة الاقليم لأمريكا على ما تقدمه من دعم ومساندة للإقليم، وأكد حرصه على توطيد آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن الاجتماع تمحور حول التقدم المحرز في مجال الإصلاحات المتعلقة بمفاصل وزارة البيشمركة، إذ اتفقنا على أهمية دعم وتعزيز وتسريع العملية الإصلاحية في الوزارة، بما يضمن توحيد قواتها.

وتطرق الجانبان؛ إلى ضرورة تصدير نفط إقليم كوردستان، وناقشنا الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والوضع المتأزم والحروب والتصعيد في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة عامة.