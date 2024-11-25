وضعوها بأمعائهم.. اعتقال 3 تجار مخدرات أجانب في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، مساء الاثنين، اعتقال ثلاثة تجار مخدرات يحملون جنسيات أجنبية، يتاجرون بالمواد المخدة في إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية وبعد تعقب من قبل قوات الأسايش، وبأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يحملون جنسيات أجنبية وهم بأسماء (ب،و،ز) (ب،ع،ح) (ش،ع،ح)".

وأوضحت أن "المتهمين قاموا بتهريب مواد مخدرة من بوابة (باشماخ) إلى إقليم كوردستان، حاملين في أمعائهم مواد مخدرة من نوع (هيروين) على شكل كبسولات لغرض الاتجار بها في أربيل".