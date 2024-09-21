أوضاع المنطقة وانتخابات كوردستان على طاولة مسعود بارزاني والقنصل الروسي

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، مع القنصل العام الروسي في أربيل ماكسيم روبين جملة من الملفات في مصيف صلاح الدين.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم خلال اللقاء، التباحث حول الأوضاع السياسية والمستجدات الأخيرة في المنطقة، كما تم تسليط الضوء على انتخابات برلمان كوردستان المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، بالإضافة إلى العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، والنتائج الإيجابية التي تمخضت عن الزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني إلى بغداد".

واضاف البيان؛ أنه "تمت الإشارة خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والصداقة العريقة بين الشعبين الكوردستاني والروسي، والمحطات المهمة لعلاقات الصداقة هذه".

وأكد القنصل العام الروسي في أربيل على استمرار إقامة أواصر الصداقة والعلاقات الودية بين الجانبين في جميع الظروف، بحسب البيان.