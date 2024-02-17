"أوضاع المنطقة والمكونات" على طاولة نيجيرفان بارزاني والبرلمان الألماني والفاتيكان

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وفد من البرلمان الالماني مكون من حزب spd ونواب حزبي csu و csu، وذلك على هامش لقاءاته في مؤتمر ميونخ المنعقد بالمانيا.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجانبين بحثوا علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان و الوضع في المنطقة.

وأبدى البرلمانيون،وفق البيان، آراءهم حول كيفية تطوير العلاقات بين ألمانيا والعراق، وخاصة إقليم كوردستان، ومستقبل التعاون بينهما في مختلف القطاعات، وشكروا دور إقليم كوردستان في محاربة الإرهاب ومساعدة المكونات خاصة الإيزيديين. .

من جانبه، شكر بارزاني برلمان وحكومة وشعب ألمانيا على دعمهم لإقليم كوردستان، وأشار بشكل خاص إلى المساعدات الألمانية للإيزيديين.

وكان وضع المكونات في إقليم كوردستان محور آخر خلال الاجتماع، بحسب ماجاء في البيان.

كما اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في ألمانيا بعد ظهر اليوم السبت، مع وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر.

وبحسب بيان رئاسي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد ناقش اللقاء علاقات الفاتيكان مع العراق وإقليم كوردستان، وأوضاع الطوائف في العراق وخاصة إقليم كوردستان، والأوضاع السياسية والأمنية في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والحرب في غزة والأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.

وأعرب وزير خارجية الفاتيكان عن رغبة بلاده في مواصلة تطوير العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، وأشاد بأوضاع المكونات والتعايش في إقليم كوردستان، واكد ان بابا الفاتيكان ينظر إلى إقليم كوردستان باحترام و محبة.

من جانبه عبر بارزاني عن شكره للفاتيكان على دعمه المستمر للعراق وإقليم كوردستان، ووجه التحية لقداسة البابا مؤكدا ان كوردستان سيبقى دائما بلد التعايش وقبول الآخر والتسامح.