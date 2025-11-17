أوضاع العراق والإقليم يتصدران مباحثات نيجيرفان بارزاني مع السفير الإيطالي

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أوضاع العراق والإقليم مع مسؤول إيطالي في أربيل عاصمة كوردستان، بحسب بيان صدر، اليوم الاثنين، عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الإقليم عقد اجتماعاً أمس، مع نيكولو فونتانا، سفير إيطاليا في العراق، حيث ناقشا العلاقات بين إيطاليا وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان، كما تطرقا إلى العملية السياسية ونجاح انتخابات مجلس النواب العراقي.

وأعرب الجانبان، بحسب البيان، عن سرورهما بنجاح عملية التصويت والانتخابات، معربين عن أملهما بأن يشكل ذلك بداية لمرحلة جديدة وأفضل على جميع المستويات في العراق وإقليم كوردستان، وفي هذا الإطار تبادلا الآراء بشأن مستقبل العملية السياسية في العراق والإقليم.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، والجهود المبذولة لتشكيل الكابينة الحكومية المقبلة، وعملية السلام في تركيا، وكذلك الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام.

وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان، حضور القنصل العام لإيطاليا في إقليم كوردستان.