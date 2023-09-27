وصول 59 مصاباً بحادثة الحمدانية الى مستشفيات اربيل ودهوك.. صور

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الصحة في دهوك، يوم الأربعاء، وصول 19 مصابًا بينهم طفلين، إلى مستشفى الحروق في المدينة نتيجة الحريق الذي وقع في الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال حمزة رزيكي، المسؤول الإعلامي في الدائرة، لوكالة شفق نيوز، إن شخصًا يبلغ من العمر 21 عامًا توفي صباح اليوم متأثرًا بجروحه، موضحا أن حالة معظم المصابين حرجة بسبب الحروق، حيث تتراوح نسبة إصاباتهم بين 40 إلى 90 بالمائة.

وفي اربيل، قال مسعفون لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من 40 شخصا من المصابين بحريق قاعة الأعراس في الحمدانية تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ في المدينة.

وقال أحد المصابين في الحادثة لوكالة شفق نيوز، "كنا داخل القاعة وشهدنا السقف وهو يشتعل، ولم نفهم كيف اندلعت النيران"، مضيفا "في غضون 5 دقائق، اندلعت النيران بالكامل في القاعة".

وتابع، "تعرضت زوجتي لإصابات بنسبة 75 بالمائة، وكذلك ابنتي وأختي، ولا أعرف مصير أمي التي كانت معي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.