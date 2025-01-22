وصول أول قافلة نفط أبيض من بغداد إلى السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، وصول أول قافلة من النفط الأبيض المخصصة للإقليم، من قبل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية إلى محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أولى قوافل النفط الأبيض، التي أرسلتها وزارة النفط العراقية، وصلت إلى محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أن "قوافل أخرى سبق أن وصلت إلى محافظة دهوك".

وأضافت الوزارة، أن "هذه الكميات تمثل جزءاً من الحصة المقررة للإقليم، حيث وافقت الحكومة الفيدرالية على تخصيص 19% من هذه المواد للإقليم"، مبينة أن "عملية التوزيع ستبدأ قريباً، وستركز في مرحلتها الأولى على الأسر القاطنة في المناطق الجبلية بمحافظتي السليمانية ودهوك".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات السكان في تلك المناطق مع دخول فصل الشتاء"، مضيفة أن "عملية التوزيع تأتي بهدف تخفيف الأعباء على الأسر في المناطق الجبلية التي تواجه ظروفاً مناخية قاسية".

وتُعد أزمة الوقود واحدة من التحديات التي تواجه سكان إقليم كوردستان، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يزيد من الطلب على المشتقات النفطية.

سبق لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان أن أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عدم إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من النفط الأبيض إلى الآن.