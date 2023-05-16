وصول وفد عسكري مشترك من الدفاع العراقية والتحالف الدولي إلى السليمانية (صور)

شفق نيوز/ وصل صباح إلى مدينة السليمانية اليوم الثلاثاء وفد عسكري مشترك مؤلف من وزارة الدفاع الاتحادية والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن الوفد العسكري حضر إلى مقر قيادة قوات 70 بحضور أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني و قيادات في قوات 70 للبيشمركة وقوات حماية السليمانية .

واضاف أنه من المقرر مناقشة العمل المشتركة في مناطق التماس في محافظة ديالى وكركوك وقضية تشكيل اللواءين المشتركين في تلك المناطق بين قوات الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة .

وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في شباط المنصرم ، عن الانتهاء من تشكيل اللواءين المشتركين بين الجيش والبيشمركة.

وسبق أن أجرت وزارة البيشمركة محادثات مكثفة مع بغداد حول تسليح لواءين مشتركين من قواتها مع الجيش العراقي لنشرهما في المناطق المتنازع عليها أو محيطها.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز ان "هذين اللواءين تم تشكيلهما وتمت تسميتهما وبانتظار إقرار الموازنة الاتحادية حتى يتسنى لهما المباشرة بمهامها".

وأكد التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن اللواءين سيتم نشرهما في مناطق الفراغ الأمني بعد إكمال التدريبات اللازمة.

وتمتد المناطق التي تشهد ثغرات أمنية- من وجهة نظر الخفاجي- على مسافة 40 كيلومتراً، لكن إقليم كوردستان يرى المساحة أكبر من ذلك بكثير.

وتشمل تلك المناطق مساحات واسعة من الأراضي تبدأ من الحدود السورية غرباً في محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وثم كركوك وصولاً إلى ديالى عند حدود إيران.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني دعا مراراً إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لسد الثغرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وتوصلت أربيل وبغداد عام 2020 لاتفاق يهدف لتشكيل ستة مراكز للتنسيق الأمني المشترك للتصدي إلى فلول داعش في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.