وصول ناجيتين إيزيديتين إلى دهوك بعد تحريرهن من مخيم الهول السوري

شفق نيوز/ أفاد مسؤول مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في اقليم كوردستان حسين القائدي، بوصول ناجيتين إيزيديين إلى مدينة دهوك حيث تم لم شملهما مع عائلتيهما بعد تحريرهما من مخيم الهول في سوريا قبل بضعة أيام.

وقال القائدي، لوكالة لشفق نيوز إن "الفتاة الأولى تبلغ من العمر 10 سنوات وتدعى خوناف وهي من قرية كوجو بينما تبلغ الثانية 24 عاما وهي اسمها خوناف من مجمع تل عزيز وقد تم اختطافهما على يد مسلحي تنظيم داعش خلال اجتياحهم لمناطق سنجار في عام 2014".

وأكد القائدي، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، يواصل جهوده الحثيثة في البحث عن النساء والأطفال الإيزيديين الذين ما زالوا تحت قبضة تنظيم داعش والعمل على تحريرهم. كما اشار الى ان قوات سوريا الديمقراطية لم تظهر التعاون المطلوب مع هذه الجهود مشددا على ان هذه العملية تهدف الى تحقيق غايات انسانية بحتة ولا تمت بصلة للأجندات السياسية".

وفي حديث لوالدة إحدى الناجيات قالت لشفق نيوز: "كانت ابنتي في عمر ثلاثة أشهر فقط عندما اختطفت وقد انتظرت طويلا لاعيش هذه اللحظة بلقائها الحمد لله، وشكرا لكل من ساهم في مساعدتنا".

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.