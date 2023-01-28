وصول مليوني لتر من النفط الأبيض للإقليم والثروات الطبيعية تنفي علاقة جهة سياسية بإرساله

شفق نيوز/أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن وصول 60 صهريجا محملا بمليوني لتر من النفط الابيض الى الاقليم، نافية في الوقت ذاته علاقة اية جهة سياسية باستجابة بغداد لطلب ارسال النفط الابيض الى اربيل.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الاقليم الى بغداد، قامت الحكومة الاتحادية اليوم السبت، بإرسال 60 صهريجا من النفط الابيض الى اقليم كوردستان، موضحا ان ارسال مليوني لتر من النفط الابيض لم يكن استجابة لطلب من اية جهة سياسية.

واشار الى انه بالمقارنة مع 254 مليون لتر من الحاجة الفعلية في الاقليم فان الكمية المرسلة تعد قليلة جدا، لانه من اجل توفير برميل واحد من النفط الابيض لكل بيت في الاقليم لانه يوجد في الاقليم مليون و274 أُسرة.

واضاف البيان ان الوزارة قامت لغاية الآن بتوزيع اكثر من 64 مليون لتر من النفط الابيض في المناطق الجبلية بالسعر المدعوم، مشيرا الى انها ستقوم بتوزيع هذه الكمية (مليونا لتر) بالتنسيق مع المحافظات والإدارات المستقلة مجانا على الفقراء والمعوزين.

ونوه البيان الى ان عملية التوزيع جاءت متزامنة مع انتهاء عملية توزيع النفط الابيض في المناطق الجبلية والبدء بتوزيعه في المناطق المحيطة بها.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء (25 كانون الثاني الحالي)، أن الحكومة العراقية سترسل مليوني لتر من النفط الأبيض إلى الإقليم الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة العراقية سترسل إسطولاً مكونا من 60 ناقلة بكمية تبلغ مليوني لتر من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل.