وصول كمية "كبيرة" من مواد البطاقة التموينية الى اربيل

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للمواد الغذائية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية، والبدء بإجراءات توزيعها، مشيرة الى قرب وصول كميات اخرى من مواد الرز والزيت والمعجون بغية توزيعها ايضا.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان جميع أمانات المخازن بدأت بتوزيع الحصة التموينية للشهر الاول من العام الجاري 2022 على المواطنين.

واشار البيان الى ان المواد التي بدأ توزيعها هي الرز التايلندي والسكر والفاصوليا والحمص المجروش.

واضاف البيان ان من المقرر ان تصل مواد الزيت ومعجون الطماطم والرز وبعد وصولها الى المخازن واجتيازها الفحص سيتم توزيعها فورا.

كما اشار البيان الى ان كمية (500) طنا من الرز التايلندي وصلت اليوم الى مخازن المديرية، لافتا الى انه بعد اجتيازها الفحص التي تقوم به وزارة الصحة سيتم توزيعها على الوكلاء.

واوضح ان كميات المواد المقررة للتوزيع تتضمن (كيلوغرام واحد من السكر وعبوة بلاستيكية واحدة حجم لتر واحد من الزيت وعلبة معدنية من معجون الطماطم وزن 400غرام ونصف كيلوغرام من الفاصوليا ونصف كيلوغرام من الحمص المجروش وثلاثة كيلوغرامات من الرز التايلندي للشخص الواحد.