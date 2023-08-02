وصول أكثر من نصف مليون لتر بنزين لكوردستان وبانتظار كميات أخرى

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن وصول اكثر من نصف مليون لتر من مادة البنزين الى الاقليم، مؤكدة ان سعر البيع الرسمي 750 دينارا للتر الواحد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار مساعي الوزارة لمعالجة مشكلة شح مادة البنزين وخفض اسعاره، وصلت كمية 540 ألف لتر الى الاقليم لتوزيعها على محطات التعبئة، ومن المنتظر وصول مليوناً و512 ألف لتر أخرى.

واشار البيان الى ان الوزارة كانت قد سمحت لشركات القطاع الخاص باستيراد مادة البنزين للمساهمة في توفيره وخفض اسعاره بشكل تنافسي.