وصول خمسة جثامين للمهاجرين الكورد من غرقى بحر ايجه الى كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وصول خمسة جثامين للمهاجرين الكورد غير الشرعيين الذين غرقوا في بحر ايجه باليونان.

وقال مستشار دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان هلكورد صالةيي، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن إعادة هذه الجثامين تم بعد التعرف عليهم من خلال اجراء فحص الحامض النووي، مؤكداً الاستمرار في اجراء الفحوصات والتواصل مع السفارة العراقية في اليونان والحكومة اليونانية للتعرف على آخرين مازالوا في عداد المفقودين من غرقى القوارب في بحر الايجة خلال الفترات المنصرمة.

وأضاف: بهذه الوجبة من الجثامين وصل عدد الغرقى الذين تم التوصل الى جثثهم 14 جثة، مشيراً إلى أن حكومة الاقليم تكفلت بعملية اجراء الفحوصات لذوي المفقودين مع عينات الجثث للتعرف عليها مع اعادتهم الى الاقليم ولحين تسليمها الى ذويها.

وأعلنت مؤسسة لوتكه (القمة) لشؤون النازحين واللاجئين، في 29 كانون الأول 2021، مصرع وفقدان 32 شخصاً من سكان إقليم كوردستان خلال حوادث غرق زوارق المهاجرين في بحر ايجة خلال ثلاثة أيام.