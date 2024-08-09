وصول جثماني ضحيتين من الأسايش ذهبا باشتباك مع مهربي الآثار في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز اليوم الجمعة، بوصول جثامين ضحايا قوات الأسايش إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أهالي "الشهيدين الذين استشهدا عصر اليوم باشتباك مع مهربين تجمعوا قبل قليل أمام دائرة الطب العدلي لاستلام الجثث لدفنها".

و أعلن جهاز أسايش السليمانية اليوم الجمعة أن اثنين من منتسبيه قضوا خلال اشتباكات مسلحة مع مجموعة من مهربي الآثار جنوبي شرقي المحافظة.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته وكالة شفق نيوز، أن "قوة من أسايش قرداغ اشتبكت مساء اليوم، مع مجموعة مسلحة من المهربين كانوا بصدد التنقيب غير القانوني عن الآثار في منطقة نرام سين الأثرية".

واضاف الجهاز، أن "الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجانبين أسفرت عن استشهاد اثنين من عناصر الأسايش".

وأشار الجهاز، إلى أن "قوات الأسايش فتحت تحقيقًا فوريًا في الحادثة" ، مؤكدًا أن "الجهود مستمرة لتعقب الجناة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة".

كما شدد الجهاز على التزامه بـ"حماية التراث الثقافي والمواقع الأثرية في إقليم كردستان من أي اعتداءات غير قانونية".