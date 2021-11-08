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"وصلت الاموال من بغداد".. مالية كوردستان تشرع بتوزيع رواتب موظفي الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-08T13:11:48+0000
"وصلت الاموال من بغداد".. مالية كوردستان تشرع بتوزيع رواتب موظفي الاقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن بدء توزيع رواتب موظفي الاقليم بدءا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، لوكالة شفق نيوز، إن مبلغ 200 مليار دينار وصل اليوم، من الحكومة الاتحادية الى حساب حكومة اقليم كوردستان.

وأوضح المصدر، أن الوزارة ستبدأ بتوزيع رواتب جميع الوزارات والمؤسسات بدءا من يوم غد الثلاثاء، وستنتهي من توزيعها الخميس القادم الموافق 11 من الشهر الجاري.  

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على جدول اصدرته الوزارة يظهر مواعيد توزيع الرواتب والدوائر المشمولة.

وصوّت مجلس وزراء الحكومة الاتحادية بجلسته المنعقدة مطبع شهر تشرين الثاني، الحالي  على إرسال 200 مليار دينار لتمويل المرتبات الشهرية للعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

 

 

 

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