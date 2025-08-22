وسط إطلاق نار كثيف.. القوات الأمنية تبدأ هجوماً لإعتقال شيخ جنكي في السليمانية

لحظة الهجوم على فندق لاله زار في السليمانية حيث مقر شيخ جنكي

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، فجر الجمعة، بأن قوات أمنية مشتركة بدأت هجوماً على فندق لاله زار في مدينة السليمانية، حيث يقيم لاهور شيخ جنكي، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن العملية تشارك فيها تشكيلات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيراً إلى أن القوات الأمنية استخدمت مكبرات الصوت قبل الهجوم لمطالبة السكان المحيطين بالفندق بالابتعاد عن المنطقة تفادياً لأي أضرار محتملة.

وبحسب شهود عيان، اندلعت اشتباكات كثيفة في محيط الفندق، سُمِع خلالها دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، فيما لا تزال الأوضاع الميدانية متوترة حتى الآن.

ويأتي هذا التحرك بعد ساعات من إصدار محكمة تحقيق الأمن في السليمانية مذكرة توقيف بحق شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا متصلة بالأمن والنظام العام.