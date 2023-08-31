وسط سوق شعبي.. مصرع امرأة واصابة رجل بانفجار غاز مركبة في كركوك

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بمصرع امرأة واصابة رجل جراء انفجار عجلة في سوق شعبي، وسط المدينة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع بعد انفجار نظام التشغيل بالغاز في مركبة في سوق الحصير الشعبي، وسط مدينة كركوك".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن مصرع امرأة داخل المركبة واصابة السائق بجروح".

وتنتشر في عدة محافظات مركبات تعمل بوقود الغاز بدل البنزين بسبب المزايا العملية والاقتصادية لوقود الغاز.