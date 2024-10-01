وسط رسالة تحذير.. مسؤول يكشف طبيعة اطلاق صفارات الانذار في القنصلية الامريكية باربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول، مساء الثلاثاء، بأن القنصلية الأمريكية في أربيل أطلقت صفارات الإنذار عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مناطق واسعة في إسرائيل.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "صفارات الإنذار دوَّت في القنصلية الأمريكية بمدينة أربيل، في وقت أرسلت فيه القنصلية رسائل تحذيرية للموظفين تحثهم على توخي الحذر".

ويأتي هذا الإجراء الأمني تزامناً مع تصاعد التوتر في المنطقة إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل، مما دفع البعثات الدبلوماسية إلى اتخاذ خطوات احترازية.