وسط "حصار اقتصادي"..  أربيل تستقبل 1.5 مليون زائر خلال 2025

شفق نيوز – أربيل

كشف محافظ أربيل أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة أربيل ليلة رأس السنة (الأربعاء)، عن استقبال المدينة لأكثر من 1,500,000 مسافر وسائح منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم، 31 كانون الأول 2025.

وأضاف خوشناو، خلال المؤتمر، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المدينة، شملت تطوير الشوارع والمياه والبنى التحتية، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات الأمن والصحة والتعليم في أربيل.

وأوضح المحافظ، أن هناك برنامجاً وخطة خدمية للعام المقبل 2026، تهدف إلى التوسع في مدينة أربيل، مؤكداً أنه تم التخطيط لمشاريع خدمية ستُنفذ خلال العام المقبل.

وأشار خوشناو إلى أن الحكومة الاتحادية لم تنفذ حتى الآن أي اتفاقيات موقعة مع إقليم كوردستان، وأربيل بشكل خاص، واصفاً ذلك بأنه يشكل حصاراً اقتصادياً من طرف الحكومة العراقية الاتحادية.