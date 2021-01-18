وسط إجراءات مشددة.. وزير الدفاع التركي يصل أربيل

شفق نيوز/ يصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى أربيل في وقت لاحق من مساء الاثنين قادماً من بغداد في إطار زيارة رسمية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن أكار سيصل في وقت لاحق من ليل الاثنين إلى أربيل للقاء قادة إقليم كوردستان.

وأوضح أن أكار سيمضي ليلته في فندق ديفان باربيل قبل بدء لقاءاته صباح اليوم التالي.

وأشار المصدر إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط الفندق، حيث انتشرت المفارز الامنية ووضعت نقاط مراقبة في أطرافها.

ويصل أكار لأربيل قادما من بغداد بعد لقائه مسؤولي الحكومة الاتحادية العراقية.