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وسط إجراءات مشددة .. عودة التظاهرات الطلابية في إقليم كوردستان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-05T07:27:10+0000
وسط إجراءات مشددة .. عودة التظاهرات الطلابية في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ جدد طلبة الكليات والمعاهد في محافظتي السليمانية، وحلبجة، وإدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان ، يوم الأحد، تظاهراتهم المطالبة بصرف المنح المالية المخصصة لهم من قبل برلمان كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن "التظاهرات انطلقت أمام جامعة السليمانية وسط اجراءات امنية مشددة".

وأضاف، أن "المتظاهرون طالبوا بصرف المنح الشهرية وزيادتها".

واشار الى ان طلبة جامعة حلبجة ورابرين خرجوا ايضا بتظاهرات تحمل نفس المطالب.

وتظاهر طلبة الجامعات في السليمانية خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بإعادة صرف المنح الشهرية، وذلك في احتجاجات تخللتها صدامات مع أفراد الأمن وإغلاق للطرق.

وكان طلبة الجامعة يتلقون منحة مالية شهرية من قبل حكومة إقليم كوردستان، وهي بمقدار 60 ألف دينار ممن يسكنون داخل المدن، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارجها، إلا أن حكومة الإقليم قطعت المنحة المالية عام 2014 جراء الأزمة المالية.

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