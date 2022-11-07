وسط جدل حول التسعيرة.. البدء بتوزيع النفط الابيض في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المشتقات النفطية والمعادن في السليمانية اليوم الاثنين، عن بدء توزيع النفط في دوكان وبنگرد وخدران.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوجد 8 ملايين لتر من النفط في مديرية المشتقات النفطية والمعادن في السليمانية.

وقالت مديرية المشتقات النفطية والمعادن في السليمانية خلال بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه أن عملية التوزيع بدأت اليوم، وسيعطى برميل 200 لتر من النفط للمواطنين بسعر 103 آلاف و500 دينار.

وبحسب متابعات لمراسل وكالة شفق نيوز، فأن برميل النفط الابيض الحكومي يباع في كركوك بـ 30 ألف دينار، بينما في محافظة إقليم كوردستان يباع بسعر 103،500 دينار.

وتبعد كركوك عن إقليم كوردستان نحو 80 كم.

ورفض مواطنون من عدة مناطق من محافظة السليمانية القبول بأسعار النفط.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في وقت سابق، إن إدارة السليمانية ملتزمة بخطة وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان بأن يتم توزع النفط للمناطق الجبلية لكن بسبب تراجع الواقع الاقتصادي لمواطني السليمانية امتنع الناس من استلام الحصة بالتسعيرة التي وضعتها الحكومة، مبيناً وجود مخاطبات رسمية بين إدارة المحافظة ووزارة الثروات الطبيعية لإجراء تغيير في الأسعار.

ويدور الجدل بين بغداد والإقليم بشأن أسعار النفط المرسل، حيث يقول مسؤولون حكوميون في أربيل إن بغداد ترسل المشتقات النفطية بأسعار تجارية، تصل إلى 165 ألف دينار للبرميل، بينما ترسل إلى المحافظات العراقية الأخرى 33 ألف دينار.