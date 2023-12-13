وزیر خارجیة العراق: لو لم أکن سیاسیاً لأصبحت کاتب سیناریوهات سینمائیة

شفق نيوز/ صرّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، أنه لو لم يكن يعمل في السياسة لأصبح "کاتب سیناریوهات سینمائیة"، وذلك بعد مشاهدته فيلم "إخفاء صدّام" في مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي.

وقال حسین، في مقابلة مع النشرة اليومية لمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي، وتابعتها وكالة شفق نيوز، حول مهرجان "دهوك" للأفلام، إن "مهرجان دهوك السينمائي الدولي يعتبر واحداً من أفضل مهرجانات العراق ومنطقة الشرق الأوسط؛ فهو حدث ثقافي وفنّي مهم ونحن ندعمه ونسانده".

وبحسب النشرة اليومية للمهرجان، فإن حسین، تجّول في قصر مهرجان "دهوك" Duhok السينمائي الدولي وقاعة "المؤتمر" التابعة لجامعة دهوك حيث حظي باستقبال رسمي من رئیس المهرجان أمیر علي محمد طاهر، والممثل السينمائي بنغین علي، ومسؤولين آخرين، في هذا الحدث السینمائي، ومن ثمّ جلس لمشاهدة الفيلم الوثائقي "إخفاء صدّام" Hiding Saddam Hussein من إخراج هلکوت مصطفی الذي تم تصويره في النرویج وإقلیم کوردستان.

وأضاف حسين: "بالطبع أنا مسرور جداً لوجودي في هذا المكان، أرى من الضروري أن أتقدّم بالشكر وأعرب عن تقديري وامتناني لجمیع أولئك الذین أسّسوا هذا المهرجان المهم والمؤثر جدّاً. یُعتبر مهرجان دهوك السينمائي الدولي حدثاً ثقافیاً وفنّیاً مهماً. نحن ندعم ونساند جمیع السینمائیین القادمين من عدّة دول والمتواجدين في هذا المکان ونرحّب بهم جمیعاً. فحضور هذا العدد الکبیر من الضیوف الكرام یُعتبر انجازاً مهماً لدهوك في اقلیم کوردستان وبشکل خاص للعراق".

وتابع حسین حدیثه قائلاً: "بصفتي وزیراً لخارجیة العراق، أعتقد أنّه یجب علی الفن أن یؤدّي دوراً مهماً جدّاً في العلاقات الدولیة، ولهذا السبب فإنّ الفن ينتمي إلى ما یُسمّی السیاسة الدولیة وهو نوع من القوة الناعمة ودوره لا يقل عن دور السیاسة".

وأضاف "لذلك نحن هنا، ومن خلال التنسيق مع وزارة الثقافة والفنون في العراق نعلن عن دعمنا ومساندتنا لاقامة مهرجان دهوك السينمائي الدولي والذي یُقام في مدينة دهوك في اقلیم کوردستان وعلی مستوى عالمي، وهذا العمل القیّم خدمة لصناعة السينما ولاقتصاد مدينة دهوك".

وأكد حسين "أحب أن أشاهد الآثار السینمائیة وأتابعها کلّما سنحت لي الفرصة وکان لديّ متّسع من الوقت، کنتُ مهتماً جداً بالتواجد في مهرجان دهوك الدولي للأفلام والمشارکة فیه، لأنّ هذا الحدث الفنّي المهم والمرموق یُعتبر واحداً من أفضل مهرجانات العراق ومنطقة الشرق الأوسط".

وفي نهاية هذا الحوار، وفي معرض ردّ فؤاد حسین علی سؤال یقول لو لم تكن سیاسیاً هل كنت ترغب في العمل كممثل في أحد الأفلام؟ أجاب: "لو لم أکن سیاسیاً لكنت أودّ أن أصبح کاتب سیناریوهات سینمائیة".

ويقام مهرجان "دهوك" Duhok السينمائي الدولي العاشر برئاسة "أميرعلي محمد طاهر" مع المدير الفني "شوكت أمين كوركي"، ويعرض 116 عملاً لمخرجين من مختلف دول العالم من أفلام روائية وقصيرة ووثائقية تقام في الأقسام التنافسية وغير التنافسية في الفترة من 9 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 في قاعة "الكونغرس" في جامعة دهوك ومجمع سينما "دهوك مول" في مدينة دهوك في إقليم كوردستان.