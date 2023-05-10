وزير: 30% من الكهرباء يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الأربعاء، أن الوزارة تعتزم توسيع استثمار الكهرباء بالطاقة النظيفة والتي وصل معدل الإنتاج منها إلى 30% من معدل الإنتاج الكلي في الإقليم.

جاء ذلك خلال إستقباله سهيل عابد مدير شركة Esri الأمريكية والوفد المرافق له و الذين يزورون إقليم كوردستان لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان اليوم، إن الاجتماع بحث كيفية إدارة منظومة الكهرباء ومشاريع العداد الذكي والطاقة الشمسية.

وأكد وزير الكهرباء على توسيع شبكة الكهرباء، وزيادة أعداد المشتركين عليها إلى قرابة مليون و800 ألف مشترك، وإضافة أعداد كبيرة من محطات الإنتاج والنقل والتوزيع.

وتحدث الوزير لاحقا عن خطوات الوزارة لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النظيفة والتي يتم من خلالها حاليا إنتاج 30 بالمئة من الكهرباء.

هذا وتم توقيع عقد لإنتاج 75 ميغاواط، ومن المقرر وخلال الفترة القريبة ووضع حجر الأساس لمشروع بقدرة 25 ونصبه في اربيل، وفقا للبيان.