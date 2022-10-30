وزير يؤشر "مخاطر" تهديد كيان إقليم كوردستان ويعيده إلى الإدارتين

شفق نيوز/ حذر وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان دانا عبد الكريم، يوم الأحد، من مخاطر تهدد كيان إقليم كوردستان الدستوري وتعيده إلى الإدارتين.

جاء حديث الوزير الذي يمثل حركة التغيير في حكومة الإقليم تعليقا على المناقشات التي يجريها الوفد الوزاري للحزب الديمقراطي الكوردستاني مع باقي الأحزاب في كوردستان.

وقال عبد الكريم في تصريح أدلى به للصحفيين، إن الخطر مازال يحدق بكيان إقليم كوردستان، معللا ذلك بأنه "لغاية الآن من الناحية المالية، ومن ناحية القوات المسلحة، والتوزيع الجغرافي فإنه لا توجد لدينا إدارة حكومية موحدة، وهذه المخاطر التي نتحدث عنها جدية في كل حين".

وأضاف أنه "ما دام ليست لدينا وحدة في الإدارة، وقوات موحدة، وعدم توحيد مصادر الدخل المالية فبكل تأكيد هذه الأمور تؤثر وتعرض على الدوام كيان إقليم للخطر لأن قواتنا واموالنا مقسمة ومن الناحية الجغرافية مقسمون ايضا".

وتابع الوزير بالقول انه وفقا لبرنامج التشكيلة الحالية لحكومة اقليم كوردستان بين الاحزاب الثلاثة (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير) يتعين تشكيل لجنة عليا تمثل شعب كوردستان وهذه يقع على عاتقها اجراء الحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد".