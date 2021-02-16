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وزير يتفقد جرحى الهجوم الصاروخي على أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-16T19:28:11+0000
وزير يتفقد جرحى الهجوم الصاروخي على أربيل

شفق نيوز/ تفقد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الثلاثاء، جرحى القصف الصاروخي الذي طال العاصمة اربيل امس الاثنين.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان برزنجي تفقد رفقة المدير العام لصحة اربيل، جرحى حادثة اطلاق الصواريخ على اربيل امس الاثنين الراقدين في مستشفى الطوارئ وطوارئ شرق اربيل.

واشار البيان الى ان برزنجي ابلغ ذوي الجرحى انه يتعرف عن كثب على احتياجات الجرحى والاستعداد لتلبيتها، متمنيا سرعة شفائهم وخروجهم بسلامة، وشاكرا ومقدرا لصحة اربيل والاطباء والكوادر الصحيين لقيامهم بما هو لازم بشكل كامل ومن دون اي نقص وباخلاص ونجدتهم السريعة للجرحى.

وكانت صحة الإقليم قد أعلن إصابة ثلاثة مدنيين في أربيل جراء الهجوم. فيما قال التحالف الدولي إن متعاقدا مدنيا قتل وأصيب 8 آخرون إلى جانب جندي أمريكي.

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