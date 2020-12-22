وزير: مسألة التجاوز على اراضي المسيحيين في اقليم كوردستان ليست سياسية

شفق نيوز/ شدد وزير الإقليم لشؤون المكونات في إقليم كوردستان آيدن معروف يوم الثلاثاء على ان الحكومة ماضية في معالجة موضوع التجاوز على اراضي المسيحيين.

وقال معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال زيارته قضاء زاخو بمحافظة دهوك، ان برلمان اقليم كوردستان، والحكومة كانتا قد عملتا سابقا على هذا الملف، مبينا ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني يدعم وأكثر من أي وقت مضى معالجة موضوع التجاوز على الاراضي وفعلا تم تشكيل لجنة وزارية مختصة بهذا الشأن.

واضاف "نعلم جيدا بأن مسألة التجاوز على اراضي المكونات في الاقليم ليست سياسية وإنما هي شخصية وحكومة الاقليم جادة في انهاء هذا الملف".

وقال الوزير ايضا "ان التعايش بين المكونات في الاقليم بمستوى جيد جدا، وهناك تفهّم وتقبّل للآخر، ونحن في حكومة الاقليم نساند هذا الامر".

وشكّلت حكومة الاقليم في شهر تشرين الثاني الماضي لجنة وزارية لمتابعة ملف التجاوزات والمشاكل حول الأراضي في بعض المناطق المسيحية في الإقليم.

تتألف اللجنة من وزراء الداخلية والعدل والزراعة والبلديات والسياحة والنقل والمواصلات، فضلاً عن وزير الإقليم لشؤون المكونات.

يشار الى ان المشاكل على عائدية الاراضي في الاقليم خاصة التي تشهد تعددا بالمكونات ليست وليدة اللحظة فهي قائمة منذ عقود من الزمن، وقد شكا ممثلو الديانة المسيحية خاصة، و في اكثر من مناسبة من هذه القضية.