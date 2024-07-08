وزير مالية كوردستان يتهم بغداد باختلاق المشاكل في دفع رواتب الإقليم بذريعة التدقيق

شفق نيوز/ أكد وزير مالية حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الاثنين، بأنه يتم اختلاق المشاكل من قبل الحكومة المركزية في بغداد أمام عملية دفع رواتب الموظفين بذريعة التدقيق كل مرة.

وقال المكتب الإعلامي للوزير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير المالية آوات شيخ جناب، استقبل وزير المالية والاقتصاد ليو جيون القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في إقليم كوردستان ووفداً مرافقاً".

ولفت إلى أن "جناب، ناقش مع القنصل الصيني، الوضع المالي والاقتصادي لإقليم كوردستان، وتثمين العلاقات بين الوزارة والقنصلية الصينية من خاصة في مجال الجمارك والمنافذ الحدودية".

وفي محور آخر من اللقاء، أطلع وزير المالية الضيف على إصلاحات وزارة المالية في حكومة كوردستان، في مجال الضرائب والجمارك والمصارف والتقاعد ورقمنة المؤسسات وتخفيض النفقات اضافة الى التأكيد على ان حكومة الاقليم قدمت تسهيلات جيدة للشركات الأجنبية بهدف الاستثمار في إقليم كوردستان، وفي هذا الصدد، تم اتخاذ خطوات جيدة في بناء البنية التحتية الاقتصادية في مجال الزراعة والصناعة ومختلف القطاعات.

وفي جزء آخر من اللقاء أكد آوات شيخ جناب، على أن "هناك تفاهما وتقدما لحل مسألة الرواتب، وقد تم التدقيق على قوائم وأسماء القوات الأمنية عدة مرات، في حين انه يجب عدم عرقلة وتأخير صرف الرواتب وفقا لقرار المحكمة الاتحادية لكن يتم اختلاق المشاكل كل شهر أمام صرف الرواتب بذريعة التدقيق رغم ان قانون الموازنة ينص على أنه يجب تدقيقها كل ثلاثة أشهر، وإقليم كوردستان قد أوفى بالتزاماته، بما في ذلك إعادة حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، وإرسال قوائم أسماء القوات الامنية وإرسال تقرير المراجعة الشهرية للميزانية".