وزير مالية كوردستان لوفد دبلوماسي امريكي: أثبتنا لبغداد بيانات ومعلومات موظفينا للمرة الثالثة

شفق نيوز/ بحث وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات جناب نوري مع وفد دبلوماسي رفيع من القنصلية الامريكية في اربيل، اليوم الاحد، نتائج الزيارة الأخيرة لوفد الاقليم الى بغداد.

وضم الوفد الأمريكي بحسب بيان للوزارة، مسؤولة قسم الشؤون السياسية والاقتصادية في القنصلية آن ماسون والملحق في وزارة الخزانة الأمريكية في العراق مايكل لومباردو.

واشار البيان الى ان نوري اكد بهذا الصدد ان الوفد الكوردستاني اثبت للمرة الثالثة جميع البيانات والمعلومات عن اعداد الموظفين واصحاب الرواتب في الاقليم عن طريق ديوان الرقابة المالية وقدموا تقريرا مفصلا عن مجمل الايرادات والصرفيات الخاصة بالاقليم.

وأضاف البيان ان السيدة آن ماسون عدت حضور وزير المالية ووفد الاقليم الى اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي خطوة مهمة لاظهار النوايا الحسنة لإقليم كوردستان لمعالجة المشكلات مع بغداد.

ونوه البيان الى ان وزير المالية اعلن في محور اخر من الاجتماع عن ان الوزارة مستعدة لاجراء التعديلات على الفقرات والمواد الموجودة في قانون الموازنة التي تخص حقوق واستحقاقات اقليم كوردستان المالية.

وأضاف ان الوزير نوري قدم نبذة بشأن خطوات مشروع (حسابي) للوفد الضيف وقال ان هذا الحساب مشروع مهم للاصلاح وتبني الشفافية في المراحل القادمة وسيكون الحساب مفتوحا لموظفي القطاع الخاص ايضا وان ابواب الوزارة مفتوحة لاي تنسيق وتعاون من قبل المصارف الامريكية لاقليم كوردستان.

ولفت البيان الى انه جرى في ختام الاجتماع التطرق لحث ودعم الشركات الاجنبية وتأمين مستحقاتها وموضوع اعادة تنظيم المصارف ومنع تبييض الاموال وتم التباحث الجدي حوله وتم التأكيد على دعم حكومة الاقليم لحل هذه المشكلات.