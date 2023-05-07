وزير مالية كوردستان: الاتفاق النفطي مع بغداد هو لمصلحة الاقليم

شفق نيوز/ اعلن وزير المالية و الاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آرات جناب نوري يوم الاحد، ان الاتفاق النفطي بين بين اربيل وبغداد هو لمصلحة الإقليم.

وقال نوري في تصريح وزعته دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة الاقليم وورد لوكالة شفق نيوز؛ انه متفائل بالاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد"، مؤكدا ان "هذا الاتفاق هو لمصلحة الإقليم".

وابرمت حكومة اقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا مع الحكومة الاتحادية يقضي بتسليم ملف النفط بالكامل لشركة سومو.