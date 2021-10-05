وزير مالية الإقليم يطمئن: مستمرون بتوزيع الرواتب ولا يوجد من يتقاضاها بشكل غير قانوني

شفق نيوز/ أكد وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الثلاثاء أن حكومة الإقليم ماضية في توزيع الرواتب على الموظفين في القطاع العام، نافيا صرفها بشكل غير قانوني لأصحاب الدرجات الخاصة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مشرف إدارة منطقة سوران المستقلة، إنه "بنفس الطريقة التي وصلت بها المبالغ المالية من بغداد لتمويل الرواتب سنستمر بتوزيعها".

وعن أصحاب الدرجات الخاصة قال الوزير: نتعامل معهم وفق قانون الاصلاح، ولا يوجد شيء اسمه صرف الرواتب بشكل غير قانوني

واوضح الوزير ان اصحاب الدرجات الخاصة على ثلاثة انواع الاول من تسلم وظيفته وفق القانون، والثاني من لديه وظيفة ولكن ليس بقانون، الثالث لم ير الوظيفة ولا يوجد لديه قانون وهذا بموجب قانون الإصلاح سيتم تعديله ولا يصرف النظر عن احد وسيتم التعامل مع الكل بالقانون.