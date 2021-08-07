وزير مالية الإقليم: من دون المبالغ التي ترسلها بغداد لا يمكننا توفير رواتب الموظفين كاملة

شفق نيوز/ قال وزير المالية في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم السبت أن حكومة الإقليم لا تمتلك القدرة على توفير المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين بالقطاع العام من دون الدعم المالي الذي ترسلها الحكومة الاتحادية.

وقال شيخ جناب وهو وزير عن حركة التغيير في تصريحات صحفية للإعلام الرسمي لحزبه، إن الرواتب المدخرة أخذت طابعاً قانونياً، وإنها ديون في ذمة حكومة إقليم كوردستان ينبغي سدادها.

الوزير أردف قائلا: إن تسديد الراتب الشهري لموظفي الإقليم يتطلب توفير 895 مليار دينار وهو يفوق قدرة كوردستان، مؤكدا انه من دون المبالغ المالية التي ترسلها الحكومة الاتحادية لا يمكننا تأمين ذلك المبلغ بالكامل.

وأضاف شيخ جناب نأمل من الحكومة الاتحادية ان تستمر بأرسال المبالغ المالية الشهرية لدعم رواتب موظفي الإقليم.

وأفاد مصدر في حكومة إقليم كوردستان في مطلع شهر تموز الماضي بإيداع الحكومة الاتحادية مبلغاً مالياً مقداره 200 مليار دينار في حساب بنك حكومة الإقليم.

وكان مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان قد أعلن في نهاية شهر حزيران الماضي أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع على كتاب رسمي لصرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم.

وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد قد قال يوم الخميس في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن إرسال 200 مليار دينار إلى الإقليم لا يقتصر على شهر واحد فقط بل سيستمر إلى حين المصادقة على ميزانية الإقليم.