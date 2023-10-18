وزير مالية الإقليم عقب اجتماع اللجنة المالية: الجانبان متفقان على حل مشكلة الرواتب في كوردستان

شفق نيوز/ صرّح وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الأربعاء، بأن هناك اتفاقاً بالرأي بين وفد الإقليم الذي يزور بغداد حاليا، واللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادية السيدة طيف سامي على حل مشكلة تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بدفعة واحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية استضافت فيه وزيري المالية الكوردستاني والاتحادي.

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