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وزير مالية الإقليم: الحكومة العراقية اصدرت قرارين حول إرسال 200 مليار دينار شهريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-26T08:51:28+0000
وزير مالية الإقليم: الحكومة العراقية اصدرت قرارين حول إرسال 200 مليار دينار شهريا

شفق نيوز/ قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الأحد إن حكومة الإقليم حصلت على تأكيدات من الحكومة الاتحادية بمواصلة إرسال مبلغ 200 مليار دينار شهرياً لتمويل رواتب الموظفين والعاملين على القطاع العام في كوردستان.

وقال شيخ جناب في تصريح صحفي مشترك مع وزير الاعمار والاسكان دانا عبد الكريم، إن "مجلس وزراء العراق اصدر قرارين حول ارسال 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين في الاقليم ووفق التأكيدات التي حصلنا عليها نأمل ان يتم الاستمرار في ارسال ذلك المبلغ شهريا".

وذكر الوزير بأن "ما يهمنا هو أن حكومة الاقليم لم يبدر منها اي تقصير في تأمين الرواتب"، مضيفا "نأمل من الحكومة الاتحادية ان تستمر بسياستها في ارسال المبالغ وان تعامل المواطنين في الاقليم كسائر المواطنين في باقي أجزاء العراق وألّا تميز بينهم كما كانت تفعل في السابق".

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