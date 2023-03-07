وزير مالية الاقليم: اتفقنا مع بغداد على حصة كوردستان في موازنة 2023

شفق نيوز/ أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، يوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على حصة الاقليم موازنة العام الحالي 2023.

وشرح نوري خلال استقبال القنصل العام وكالة للولايات المتحدة الامريكية في اربيل، زهرة بيل، ورئيس الدائرة السياسية والاقتصادية ديفيد كوديل، والمسؤول السياسي جوشوا لويس، وخبير الاقتصاد والطاقة في القنصلية فهیل امیدي، آخر نتائج المباحثات بين إقليم كوردستان وبغداد، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

ونقل البيان عن نوري، "في إطار قرار حكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل مع بغداد، أبدينا أقصى درجات المرونة، ولقد توصلنا إلى اتفاق بشأن ميزانية الإقلیم وتم الانتهاء من الصياغة النهائية للبنود من قبل الجانبين".

من جهتها أشادت القنصل العام بدور وفد حكومة إقليم كوردستان في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن الميزانية وقضايا النفط والغاز في إقليم كوردستان.