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وزير ألماني خلال لقائه رئيس إقليم كوردستان: مستعدون لمواصلة الدعم العسكري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-18T16:54:04+0000
وزير ألماني خلال لقائه رئيس إقليم كوردستان: مستعدون لمواصلة الدعم العسكري

شفق نيوز/ أعرب وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية توبياس ليندنر، الجمعة، استعداد بلاده لمواصلة الدعم والمساعدة والتدريب العسكري لإقليم كوردستان والعراق.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا، وفق بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن بارزاني قدم التهاني للوزير الألماني بمناسبة تسنمه مهام منصبه وزيراً للدولة للشؤون الخارجية، مستعرضا نبذة عن أوضاع إقليم كوردستان وآخر مستجدات العملية السياسية في العراق والتحديات التي تواجهها.

وتحدث ليندنر، وفق البيان، عن عملية تمديد تفويض القوات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان، معبراً عن استعداد بلاده لمواصلة الدعم وتقديم المساعدة والتدريب والاعداد العسكري للعراق وإقليم كوردستان.

وبخصوص القرار الأخير للمحكمة العليا الاتحادية العراقية بشأن قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، أكد بارزاني أن إقليم كوردستان سيعمل كما هو دائماً على حل المشاكل على أساس الدستور.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تباحثا حول عودة تهديدات ومخاطر داعش للبروز، ومسألة الهجرة وأحوال المهاجرين على الحدود البيلاروسية، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول المنطقة.

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