وزير كوردي يدعو "الخيّرين" لدعم مستشفى للسرطان في السليمانية

شفق نيوز/ دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، آرام محمد، يوم الأحد، الوزراء ورجال الأعمال و"الخيّرين" لدعم مستشفى حكومي متخصص بمعالجة الأمراض السرطانية، فيما اعتبر أن نقل إحدى الكليات في إدارة كرميان من قضاء إلى آخر، والتي احتج موظفوها على ذلك، من صلاحيات الحكومات المحلية.

وقال محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، خلال زيارته لمستشفى "هيوا" للأمراض السرطانية، إن دعم مستشفى هيوا بكل احتياجاته يُعدّ من الضرورات الإنسانية والأخلاقية لهذا جئنا اليوم لنلتقي بمدير عام صحة السليمانية لمعرفة ما يمكن أن نقدمه كوزارة من حيث الاختصاصات الطبية، ونحن على استعداد لتوفير ما يلزم من الكوادر وفقاً لإمكانيات وزارتنا".

وأضاف "أدعو جميع الوزراء والخيّرين ورجال الأعمال لدعم مستشفى هيوا كل حسب اختصاصه وقدرته، لما لهذا المستشفى من أهمية في تقديم وإنقاذ حياة المواطنين من جهة، وحتى يشعر المرضى أنهم ضمن دائرة اهتمام الجميع من جهة أخرى".

وبشأن الإضراب عن الدوام الذي نفّذه موظفو وأساتذة الكلية التكنولوجية في كرميان، احتجاجاً على نقلهم قضاء كلار إلى قضاء كفري، أكد الوزير أن الوزارة افتتحت هذه الكلية وغيرها لأهالي كرميان، والإدارة المحلية "أعلم بما هو الأفضل من حيث توزيع الكليات وأماكنها".

أما بخصوص عدم الاعتراف بالكليات التابعة لوزارة التعليم العالي في المناطق المتنازع عليها، أوضح محمد أن الاعتراف بهذه الكليات والجامعات من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية في بغداد.

وأعلن موظفو وأساتذة الكلية التكنولوجية في إدارة كرميان، صباح اليوم الأحد، الإضراب عن الدوام احتجاجاً على نقلهم من قضاء كلار إلى قضاء كفري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن 230 موظفاً وأستاذاً في الكلية أضربوا عن الدوام الرسمي احتجاجاً على قرار النقل، مؤكدين أن 12 أستاذاً وموظفاً منهم يسكنون قضاء كفري وجميع الآخرين من أهالي كلار وخانقين.

وبين مراسلنا أن قرار النقل جاء من إدارة كرميان بعد التظاهرات الشعبية لأهالي كفري الذين طالبوا بافتتاح كلية في القضاء أسوة بباقي مناطق كرميان.