وزير: كوردستان وافقت على جميع مطالب بغداد إلا أنها تسعى لتحجيم الإقليم اقتصادياً

شفق نيوز- أربيل

انتقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان بشتيوان صادق، يوم الخميس، تعامل الحكومة الاتحادية مع الإقليم خاصة بملف تمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام رغم موافقة حكومة كوردستان على جميع مطالب بغداد في هذا الصدد.

وقال صادق في كلمة القاها امام جميع من رجال الدين في أربيل، إن بغداد منذ العام 2014 تتسبب بمشاكل لشعب اقليم كوردستان.

وأضاف أن إقليم كوردستان وافق على جميع مطالب الحكومة الاتحادية وتسليم العائدات النفطية وغير النفطية مقابل تأمين رواتب الموظفين في الإقليم غير أن بغداد لا تلتزم بتنفيذ الاتفاقات والشروط التي تضعها هي.

كما لفت الوزير الى أن الحكومة الاتحادية تحاول أضعاف وتحجيم اقليم كوردستان من الناحية الاقتصادية.

وتابع صادق إن الأحزاب المعارضة في كوردستان تمارس دورا سيئا وتسعى لتقويض كيان الإقليم الدستوري، وهذا أمر خطير جدا فبديل هذا الكيان ستكون كارثة.

وعلى صعيد مواز قال وزير الصحة في الاقليم سامان البرزنجي في كلمة ألقاها خلال وضع الحجر الأساس لاعادة تأهيل مستشفى في اربيل، "نحن لغاية الآن نئن من الازمة المالية التي يمر بها اقليم كوردستان".

وأردف بالقول: نأمل من الحكومة الاتحادية أن ترفع العقوبة الجماعية عن شعب كوردستان، وأن تصادق على الاتفاقيات في اسرع وقت ممكن.