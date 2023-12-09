وزير كوردستاني يكشف شرطاً جديداً وضعته الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الإقليم

شفق نيوز/ صرّح وزير الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم السبت، بأن الحكومة الاتحادية لن تُموِّل سوى ما نسبته 60 بالمئة من المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.

وقال صادق في كلمة ألقاها اليوم على هامش لقاء ديني في أربيل، إن الحكومة العراقية وضعت شرطا آخر لارسال المستحقات المالية وأبلغت وفد حكومة الإقليم المفاوض به.

وأوضح الوزير الشرط بالقول، إن: الحكومة قالت للوفد إنها: إذا تمكنت من تمويل الرواتب الشهرية، فإنها سترسل ما نسبته 60 بالمئة فقط، وعلى حكومة إقليم كوردستان تأمين الـ40 بالمئة من إيراداتها الداخلية.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية أبلغت وفد حكومة الاقليم المفاوض، بأنه لا ينبغي أن تكون الإيرادات الداخلية لكوردستان بيد حكومة الإقليم.