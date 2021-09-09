وزير كوردستاني: بغداد ستواصل إرسال سلفة 200 مليار ووفد من الإقليم يزور العاصمة

شفق نيوز/ أكد وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد يوم الخميس أن الحكومة الإتحادية ستواصل صرف سلفة 200 مليار دينار شهريا لتمويل رواتب العاملين في القطاع العام في الإقليم، كاشفا في الوقت ذاته بأن وفداً من حكومة كوردستان سيزور العاصمة بغداد لحسم موضوع عدم صرف حصة الإقليم الموازنة المالية للعام الحالي والإعداد لمشروع قانون موازنة البلاد للعام المقبل.

وقال رشيد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية للعام 2021 قد تأخر إرسالها، مبينا أن حكومة الإقليم لم ترسل مشروع قانون الموازنة الداخلية إلى برلمان كوردستان بسبب عدم إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة.

وكانت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق قد قالت في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، إن "حكومة الإقليم لم ترسل مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان منذ ثماني سنوات"، مضيفة أنه "ليس من الضروري تأجيل مشروع قانون الموازنة تحت أي ذريعة، ونطلب من الحكومة إرسال المشروع إلى برلمان كوردستان".

ويؤكد مسؤولون حكوميون في الإقليم بأن حكومة كوردستان لا يمكنها إرسال الموازنة من دون صرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وموافقة بغداد على موازنة الإقليم الخاصة قبل المصادقة عليها ما تسبب بعرقلتها.

وعمدت بغداد ومنذ العام 2014 على قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية مما شكل عبئا ثقيلا على حكومة الإقليم في ظل الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد من اجتياح تنظيم داعش لمحافظات تُقدر بثلثي العراق مرورا بموجة النزوح الهائلة وانتهاء عند تفشي وباء كورونا.

وزير التخطيط طمأن بالقول: لا توجد مخاوف بشأن إيقاف بغداد إرسال 200 مليار شهرياً، مردفا بالقول إن "هذه المبالغ نتلقاها كسلفة شهرية من حصة الإقليم في الموازنة العامة والتي هي أكثر بكثير من هذه المبالغ".

كما أكد الوزير أن الحكومة الاتحادية ستستمر بصرف هذه السلفة لغاية نهاية السنة المالية الحالية، مستطرداً القول حصة الإقليم من موازنة العام الحالي بحاجة إلى حسم من قبل ديواني الرقابة المالية لبغداد وأربيل، مؤكدا أن حكومة كوردستان أدت ما عليها من التزامات بهذا الصدد.

وعن الموازنة المالية للعام المقبل قال دارا رشيد: نحن ماضون إلى إجراء الانتخابات وقبل او بعدها سنزور بغداد مرة اخرى بشأن موضوع موازنة العام ،2021 وكذلك التحضير لإعداد مشروع قانون 2022 .

وتابع الوزير الكوردستاني بالقول إن: زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد تهدف إلى عدم تكرار المشاكل التي واجهتنا في الموازنة المالية للعام الحالي.

وفي نهاية شهر حزيران الماضي، أعلن مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع على كتاب رسمي لصرف 200 مليار دينار كسلفة شهرية مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم.