وزير كوردستاني يحث رجال الدين "المتنورين" للتصدي للتكفيريين وأصحاب الأغراض السياسية

شفق نيوز/ حض وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان العراق بيشتوان صادق، يوم الأحد، رجال الدين على التصدي للتكفيريين وإلى أشخاص يروجون لفلسفة، وأفكار خاصة تستهدف تقويض المجتمع الكوردستاني.

وقال الوزير في كلمة له خلال لقاء خاص بشأن الخطاب الديني بين الأمس واليوم الذي انعقد في مدينة اربيل وسط حضور من رجال الدين، إن هناك من يعملون بطريقة ما للتأثير على المجتمع ويقومون بتكفير الناس، و يستهدفون المجتمع تحت غطاء الحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع الكوردي.

وأضاف أن هؤلاء يطرحون آراءهم وأفكارهم بشكل مختلف لذا ينبغي قطع الطريق على مثل هؤلاء الأشخاص الذي يصدرون قرارات خارج إطار الدين الإسلامي ويريدون فرض فلسفة سياسية خاصة بهم تحت عنوان الحفاظ على المجتمع.

كما أشار الوزير إلى أنه ينبغي لعلماء الدين المتنورين والأحرار والعاملين أن يتصدوا لمثل هكذا حالات، ويجب على مديريات الاوقاف ان تمنع أولئك الأشخاص لأن الدين اكبر بكثير من هؤلاء الذي يحاولون فرض شيء على المجتمع بعنوان الحفاظ على الأسرة والعادات والتقاليد.

وشدد على ضرورة منع التطرف، مردفا بالقول ان وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن الدين والتعايش المشترك في كوردستان، ان اولئك الذي يدعون التدين ويزعمون من خلال ما يروجونه من تلك الأفكار بأنهم يريدون تصحيح مسار المجتمع هم على العكس يريدون تمزيق نسيجه وتقويض التعديدة الموجود في المجتمع الكوردستاني.

وأكد ان حكومة اقليم كوردستان لن تسمح بأن يأتي أناس باسم الدين الاسلامي يزعمون أنهم سدنته وحفظته، ولكنهم في الباطن يخفون أغراضاً سياسية وأيديولوجية خاصة بهم يحاولون فرضها على المجتمع.