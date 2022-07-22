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وزير كوردستاني: وفد الإقليم المفاوض للحكومة الاتحادية أجرى نحو 25 زيارة رسمية لبغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-22T12:25:28+0000
وزير كوردستاني: وفد الإقليم المفاوض للحكومة الاتحادية أجرى نحو 25 زيارة رسمية لبغداد

شفق نيوز/ قال وزير الاقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية خالد شواني، يوم الجمعة، إن وفد حكومة الإقليم المكلف بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية أجرى نحو 25 زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، عادا بغداد أفضل مكان لتجاوز تلك الخلافات.

وقال شواني في تصريحات فيديوية نشرتها حكومة الإقليم اليوم، إن الوفد أجرى أكثر من 20 إلى 25 زيارة رسمية إلى بغداد اجتمع خلالها مع الحكومة، والبرلمان، والكتل، والقوى السياسية، وأثمرت نتائج تلك الزيارات تنفيذ المادتين 10 و11 من قانون الموازنة العامة للعام 2021، واللتين حددتا المستحقات المالية والتزامات إقليم كوردستان في هذا المشروع.

وأوضح أنه "تمكنّا من توفير 200 مليار دينار شهريا لحكومة إقليم كوردستان على شكل سلفة لحين تنفيذ المادتين 10 و11 من مشروع قانون الموازنة"، مؤكدا أن العلاقات مع حكومة الاتحاد مستمرة والنقاشات حول الملف المالي متواصل بين الجانبين.

وتابع الوزير بالقول "نحن نولي أهمية بالغة بالعلاقات مع الحكومة الاتحادية، لأننا نعتقد أن أفضل مكان لحل المشاكل الحكومة الاتحادية وبغداد ضمن إطار الدستور والمبادئ القانونية".

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