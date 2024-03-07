وزير كوردستاني: ليست لدينا أية مشكلة إزاء استئناف صادرات نفط الإقليم عبر "سومو"

شفق نيوز/ صرّح وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، يوم الخميس، بأن حكومة اقليم كوردستان ليست لديها أية مشكلة إزاء استئناف صادرات الخام عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، وإيداع الإيرادات المتحققة منها في خزينة الدولة العراقية مقابل تأمين المستحقات المالية للإقليم.

وقال محمد لعدد من وسائل الإعلام في دهوك، إن قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يتألف من 4 مواضيع، وهي: الاستخراج، وادارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع، مبينا أن "اربعة منها يمكننا القول أنها داعمة لإقليم كوردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية حيث يتم التصدير عبر شركة "سومو".

وأضاف أن 80 بالمئة من قرارات محكمة باريس كانت لصالح اقليم كوردستان، لافتا الى أنه "ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة "سومو"، وان تذهب الإيرادات المتحققة منه الى خزينة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم مقابل ذلك".

كما أكد الوزير أن هناك مشكلة تتعلق بتكلفة استخراج برميل النفط، لأن هناك فرقا بتسعيرة التكلفة بين الاقليم وبغداد، مردفا بالقول إن: العراق ينفق المليارات على هذه العملية، بينما الإقليم قام بالاستثمار عبر شركات في هذا المجال.

ومضى بالقول، إنه "في مطلع العام الحالي تم تشكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني احداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية الـ11 العاملة في اقليم كوردستان"، مشيرا إلى أن اللجنتين توصلتا إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة البرميل.

وعن استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان قال وزير الثروات الطبيعية بالوكالة إن الأمر يتعلق بالحكومة الاتحادية، ونحن جاهزون لإستئناف الصادرات في أي وقت.

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.