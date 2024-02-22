وزير كوردستاني: قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا سياسي وغير قانوني

شفق نيوز/ قال وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الخميس، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان، "سياسي وغير قانوني".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للمكونات في مقر الوزارة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وأضاف معروف، "هذا القرار سيء وسياسي وغير قانوني"، مشيراً الى أن "المكونات ستشارك في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لضمان حقوقها".

وأمس الأربعاء، عدّت المكونات "الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية" في إقليم كوردستان، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان، "انقلاباً على الدستور العراقي".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، امس الأربعاء، جملة قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.