وزير كوردستاني: دعونا 137 دولةً بينها أمريكا لدعم المكونات وكيان الإقليم

شفق نيوز/ صرّح وزير النقل والمواصلات في اقليم كوردستان، آنو جوهر عبدوكه، يوم الخميس، بأنه "قد دعونا جميع أصدقائنا في الولايات المتحدة وأوروبا الى دعم المكونات والكيان الدستوري للاقليم".

واعتبر الوزير في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم من اربيل، شكوى الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد مقاعد الكوتا للمكونات في قانون انتخابات كوردستان "كانت خطأ تاريخياً"، مضيفا "تصرف الاتحاد الوطني، وقرار المحكمة الاتحادية يشبهان محكمة الثورة في عهد نظام البعث".

وتابع عبدوكه "نحن ندين قرار المحكمة الاتحادية، ونعدّ تهديداً للكيان الدستوري لإقليم كوردستان"، مردفا بالقول "كما قمنا بزيارة للأمم المتحدة قبل شهرين، حيث شاركنا في المؤتمر الدولي لحق الأديان في التعبير عن الرأي، وناقشنا وضع المسيحيين والمكونات في كوردستان".

ولفت الى أنه "دعونا جميع أصدقائنا في الولايات المتحدة وأوروبا، عبر ممثلي 137 دولة كانوا قد حضروا المؤتمر، إلى دعم مكونات وكيان إقليم كوردستان".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في شهر شباط الماضي إلغاء مقاعد الكوتا في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم، وتقليص عدد المقاعد في برلمان كوردستان من 111 مقعدا الى 100 فقط مما أثار استياءً واسعاً لدى الأقليات ليصل بها الأمر إلى إعلان مقاطعتها للانتخابات المزمع إجراؤها في شهر حزيران المقبل.