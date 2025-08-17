وزير كوردستاني: حكومة الإقليم قررت تسليم أي انتاج للنفط فوق الحاجة المحلية لسومو

شفق نيوز - اربيل

صرح وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، ان مجلس وزراء الاقليم اقرّ تسليم أي كمية من إنتاج النفط الخام فوق الحاجة المحلية إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".

وقال حمه سعيد للصحفيين في اربيل بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس وزراء الإقليم صوت الأسبوع الماضي بإجماع أعضائه على إنهاء موضوع النفط.

وأوضح أنه بموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية فإنه سيتم تسليم أي كمية منتجة من النفط فوق 50 ألف برميل من الخام يوميا - وهي الحاجة المحلية لكوردستان - الى شركة "سومو"، وقد وافق على ذلك مجلس وزراء الاقليم في جلسته الاخيرة التي انعقدت الأسبوع الماضي.