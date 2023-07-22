وزير كوردستاني: الهدف من السيطرة على نفط الإقليم فرض المركزية بالعراق

شفق نيوز/ أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم السبت، أن الأعداد الهائلة للموظفين العاملين في القطاع العام بات يثقل كاهل حكومة الإقليم خاصة بعد إيقاف إمدادات النفط الخام، في حين أعتبر أن هدف الحكومة الاتحادية من السيطرة ملف النفط فرض المركزية في البلاد.

وقال صادق في كلمة له ألقاها وسط جموع من رجال الدين في إدارة منطقة "سوران" المستقلة، "لدينا 12 الف موظف في وزارة الأوقاف، لكن أعداد رجال الدين بالنسبة لأعداد الموظفين قليل"، مؤكدا أن "عدم تعيين رجال الدين يعود سببه إلى الوضع المالي الموجود في اقليم كوردستان، وفي اي وقت يتحسن فيه هذا الوضع فإن من أولويات حكومة الإقليم تعيينهم".

وأكد ان حكومة اقليم كوردستان تحتاج شهريا الى 650 مليون دولار لدفع مرتبات الموظفين"، مردفا بالقول إن "تعداد السكان في إقليم كوردستان اقل من 6 ملايين نسمة، واذا ما قارنا عدد الموظفين والتعداد السكاني، فمما لا شك فيه فإن عدد موظفينا أكثر بكثير من العديد من البلدان".

كما أشار الوزير إلى ان من احدى المشاكل الرئيسية التي اثقلت كاهل الحكومة هو أعداد الموظفين، وعندما كان النفط بيد حكومة اقليم كوردستان كانت الرواتب تؤمن بنسبة مئة بالمئة شهريا، ولم يتم صرف دولار واحد للمشاريع منها".

ومضى بالقول "كانت إيرادات النفط الشهرية 500 مليون دولار، وما كنا نحتاجه 650 مليون دولار، والمبلغ المتبقي كان يتم تأمينه من الواردات الداخلية للمحافظات، وكانت اربيل ودهوك تؤمن بحدود 12 بالمئة، وما نسبته 81 بالمئة يتم تأمينه من إيرادات النفط".

واستدرك الوزير، إن محافظة السليمانية لم تكن تؤمن شيئا من ايراداتها الداخلية للمرتبات الشهرية.

وبشأن ملف النفط قال صادق، إن الحكومة العراقية تزعم ان اقليم كوردستان لا يعرف كيف يتحكم بملف النفط وانفاق إيراداته المالية، بالطبع هذه كلها حجج والهدف منها فرض المركزية بالعراق"، مضيفا "للأسف ثقافة الفدرالية بالعراق لم تتحقق باي شكل من الاشكال".