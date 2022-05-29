وزير كهرباء كوردستان يتسلم مهام الثروات الطبيعية وكالة

شفق نيوز/ بتكليف من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، باشر وزير الكهرباء في حكومة الاقليم كمال محمد صالح، اليوم الاحد، بمهام وزير الثروات الطبيعية وكالة.

وجرت مراسم التسليم بحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، حيث تسلم كمال محمد بشكل رسمي مهام وزير الثروات الطبيعية بالوكالة لتمشية شؤون الوزارة.

وفي المراسم ذاتها عبر اوميد صباح عن دعم رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لوزير الثروات الطبيعية بالوكالة، متمنياً له النجاح في مهامه في الوزارتين.

واعلنت حكومة اقليم كوردستان، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، استقالة وزير الثروات الطبيعية كمال الاتروشي لاسباب "صحية".