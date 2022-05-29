سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير كهرباء كوردستان يتسلم مهام الثروات الطبيعية وكالة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-29T15:24:21+0000
وزير كهرباء كوردستان يتسلم مهام الثروات الطبيعية وكالة

شفق نيوز/ بتكليف من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، باشر وزير الكهرباء في حكومة الاقليم كمال محمد صالح، اليوم الاحد، بمهام وزير الثروات الطبيعية وكالة.

وجرت مراسم التسليم بحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، حيث تسلم كمال محمد بشكل رسمي مهام وزير الثروات الطبيعية بالوكالة لتمشية شؤون الوزارة.

وفي المراسم ذاتها عبر اوميد صباح عن دعم رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لوزير الثروات الطبيعية بالوكالة، متمنياً له النجاح في مهامه في الوزارتين.

واعلنت حكومة اقليم كوردستان، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، استقالة وزير الثروات الطبيعية كمال الاتروشي لاسباب "صحية".

related

الوفد الكوردستاني يعود الى بغداد للمضي بمباحثات الموازنة الاتحادية

Date: 2019-12-08 20:19:30
الوفد الكوردستاني يعود الى بغداد للمضي بمباحثات الموازنة الاتحادية

حكومة كوردستان تحث الاطراف السياسية على تهيئة اجواء هادئة خلال الحملات الانتخابية

Date: 2021-09-15 14:06:32
حكومة كوردستان تحث الاطراف السياسية على تهيئة اجواء هادئة خلال الحملات الانتخابية

سنجار توجه رسالة للمرجعية الدينية وكوردستان: بغداد لم تتحرك لانقاذ الايزيديات

Date: 2019-08-25 11:21:23
سنجار توجه رسالة للمرجعية الدينية وكوردستان: بغداد لم تتحرك لانقاذ الايزيديات

صور.. موظفو السليمانية يحتجون على تأخر الرواتب

Date: 2020-12-02 09:27:46
صور.. موظفو السليمانية يحتجون على تأخر الرواتب

وزارة كوردستانية تحظر استخدام موظفيها الهواتف الذكية أثناء الدوام الرسمي

Date: 2019-07-22 23:01:34
وزارة كوردستانية تحظر استخدام موظفيها الهواتف الذكية أثناء الدوام الرسمي

حكومة إقليم كوردستان تبحث توطيد العلاقات مع الخليج العربي

Date: 2022-02-19 15:25:40
حكومة إقليم كوردستان تبحث توطيد العلاقات مع الخليج العربي

كوردستان وبريطانيا تحذران من عواقب وخيمة للعنف بالمنطقة

Date: 2019-10-15 15:42:02
كوردستان وبريطانيا تحذران من عواقب وخيمة للعنف بالمنطقة

حكومة الاقليم تناقش جملة ملفات اصلاحية واخرى خاصة باللاجئين السوريين

Date: 2019-10-30 16:22:04
حكومة الاقليم تناقش جملة ملفات اصلاحية واخرى خاصة باللاجئين السوريين