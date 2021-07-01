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وزير كهرباء الإقليم يعد بزيادة ساعات تجهيز الطاقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-01T10:07:00+0000
وزير كهرباء الإقليم يعد بزيادة ساعات تجهيز الطاقة

شفق نيوز/ وعد وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح يوم الخميس بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية على الشبكة الوطنية بعد دخول خمس وحدات توليدية العمل.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي على هامش زيارة تفقدية لمشروع المحطة الهيدروليكية في ناحية "ديرلوك" في دهوك، إنه لغاية يوم 15 من شهر حزيران بلغت ساعات تجهيز الطاقة للمشتركين في مدن ومناطق الإقليم كافة أكثر من 18 ساعة يوميا، مستدركا القول إنه منذ ذلك التاريخ ولغاية 21 من الشهر ذاته حدث خلل فني تراجع معه ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية الى 15 ساعة يوميا.

وأضاف أن شركة "كار" تمكنت من تدارك الموقف، وإصلاح الخلل في 26 من شهر حزيران، منوها إلى أن وضع تجهيز الطاقة ماض نحو التحسن، وستزيد ساعات التجهيز على الكهرباء الوطنية بإضافة 5 وحدات توليدية في حال عدم حدوث أية عرقلة.

وأعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد  21 من شهر حزيران تراجع ساعات تجهيز الطاقة على الشبكة الوطنية في عموم مناطق ومدن الإقليم جراء انخفاض معدل تزويد الغاز من محطة "خورمله"، و توقف محطتين غازيتين أُخريين بسبب مشكلة فنية.

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