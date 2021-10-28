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وزير كهرباء الإقليم: تمكنا من زيادة إمداد الطاقة 3 ساعات على معدل الانتاج اليومي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-28T07:58:32+0000
وزير كهرباء الإقليم: تمكنا من زيادة إمداد الطاقة 3 ساعات على معدل الانتاج اليومي

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء في اقليم كوردستان كمال محمد صالح يوم الخميس أن الوزارة تمكنت من زيادة إمداد الطاقة 3 ساعات على معدل الإنتاج اليومي لشبكة الكهرباء الوطنية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم إفتتاح محطة كهربائية جديدة في مدينة أربيل بطاقة إنتاج تصل إلى 132 KV.

وقال الوزير: نعمل على زيادة معدل انتاج الطاقة وقد تمكنا خلال العامين من رفد شبكة الكهرباء الوطنية بـ 615 ميغاواط، وقد انجزنا 32 مشروعا بمجال نقل الطاقة بتكلفة مالية بلغت 214 مليون دولار.

وذكر أنه لغاية الآن تم تنصيب مليون و8 آلاف عداد من النوع الذكي مع إزالة 22 الف حالة تجاوز على خط الكهرباء في عموم الإقليم.

وأضاف أنه قد تم انجاز 14 محطة لإنتاج ونقل الطاقة في اربيل، وقد أنجزت الوزارة 750 محطة توزيع على مستوى الإقليم كافة بتكلفة مالية بلغت 100 مليار دينار عراقي لتحسين واقع إمداد السكان بالكهرباء.

وتابع الوزير "نأمل بأن نتمكن من حل مشكلة الكهرباء في الاقليم"، منوها إلى أنه "ومن خلال إنجاز المشاريع تمكنا خلال العامين من زيادة إمداد الطاقة 3 ساعات على معدل الانتاج اليومي وطموحنا لا يقصر على هذا ونعمل رفع ساعات التجهيز أكثر".

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